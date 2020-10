Gubitak čula mirisa: Ljudi koji celi život provode sa anosmijom govore o ovom simptomu Kovida-19

Koliko ljudi je pogođeno?

To takođe nije nešto, sve do možda ovog trenutka, sa čim je mnogo ljudi moglo da saoseća, jer od ovog poremećaja čula mirisa pati svega pet odsto svetske populacije.

Ali to je i stanje koje može da se javi sa godinama.

„Mislila sam da ću naučiti kako da osećam mirise"

Jazmin je postala u potpunosti svesna svog stanja u drugom razredu osnovne kad je u odeljenskoj igri osvojila nekoliko nalepnica ogrebi-pa-pomiriši. To su nalepnice koje su postale popularne među decom zato što su ispuštale razne mirise kad se zagrebe po njima.

„Ako je nešto smrdelo i svi su se žalili na to, ili je nešto mirisalo dobro - ja sam se samo slagala s većinom."

Nastavila je da se pretvara sve do sedmog razreda, kad je konačno priznala majci.

„Ona je bila iznenađena i odmah me je odvela do lekara, ali mi je on rekao da samo nastavim sa životom i da preduzmem nekoliko dodatnih mera opreza", priseća se Jazmin.