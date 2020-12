Holivud i filmovi: Novo gledanje „Vodenog sveta", najvećeg filmskog promašaja

Do trenutka kada je, dve nedelje kasnije, Vodeni svet stigao u Veliku Britaniju, njegov status tada najskupljeg filma u istoriji, sa problemima koji su pratili produkciju, prosečnim i negativnim kritikama i slabim rezultatima na bioskopskim blagajnama, doveli su do toga da i od preostalih komadića ne ostane ništa.

I to sa razlogom, jer je Vodeni svet: Spektakularni rat na vodi uživo ključni sastojak Univerzalovih tematskih parkova još od debija koji je stigao samo nekoliko nedelja pošto što se film pojavio u bioskopima.

Ova atrakcija, koja je jedna od najpopularnijih vožnji i na lokacijama u Singapuru i Japanu, do sada je, prema Rejderu, zaradila milijarde dolara za studio.

„Postoji zona Parka iz doba jure. Hari Poter zona. Zona Transformera. I sve su to bile franšize sa puno nastavaka. Imale su najmanje tri, u nekim slučajevima i po sedam filmova. Vodeni svet je samo jedan film. I šta nam to govori o samom konceptu? On priziva pravi iskonski doživljaj".