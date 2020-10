Hladni rat i misterije: Kakve tajne krije londonsko podzemlje

Više od trideset brzina i desetak liftova koji se protežu od radničke klase Ist Enda do srca Vajthola, povezuju tunel upravnika pošte sa tajnom podzemnom mrežom koja se uglavnom nenametljivo pojavljuje u vladinim zgradama i telefonskim centralama.

Dalje, nedaleko od Vajthola, telefonska centrala otporna na bombe, duboko ispod ulice Haj Holborn, koja je prvobitno bila izgrađena kao vladino sklonište za vazdušni napad početkom 1940-ih, bila je strogo poverljivo središte više od dvesta inženjera od 1960-ih do 1980-ih.

Ono što, međutim, do sada niko nije znao jeste da je bilo moguće prošetati otprilike šest kilometara od ovog podzemnog Čerčilovog sedišta sve do istoka Betnal Grin Rouda, E1, da bi se izronilo iz pristupnog okna na prometnom ostrvu usred javnog autoputa.

„Delovi u koje smo zalazili bili su sigurno napušteni, mada su i dalje imali upaljenu rasvetu kad smo mi bili u njima, pa se to donekle održavalo".

To je, rekao je, delimično i zbog toga što je tokom Industrijske revolucije došlo do trenutka kada je London postao najprometniji i najmoderniji grad na svetu.

Bilo je mnogo više potrebe za korišćenjem prostora ispod grada nego što je to bilo gotovo bilo gde drugde.

„Sve to na različitim mestima drže različiti ljudi", rekla je.

Da li je to istina? Jednog dana će sve to izaći na videlo, smatra Ovenden. Ali za sada je to još jedna neviđena i nepoznata tajna koja bezbedno leži ispod prometnih ulica Londona.