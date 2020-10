Holivud, film, Džef Bridžis: Čuveni američki glumac otkrio da ima rak

Podsećajući na čuvenu ulogu „Batice" iz filma Veliki Lebovski ( The Big Lebowski ) , on je u tvitu napisao da počinje terapiju protiv „ozbiljne bolesti".

Poznat je i po ulogama u filmovima The Last Picture Show, The Contender i Starman, kao i po kultnom filmu Veliki Lebovski iz 1998. godine, u kome igra Baticu, besposličara iz Los Anđelesa.