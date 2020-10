Sajber-kriminal i hakeri: Kradu kriptovalute od bogatih kompanija i daju u humanitarne svrhe

„Bez obzira na to šta im je motiv, to je sigurno vrlo neobičan korak i, koliko znam, prvi put je neka ovakva grupa donirala deo profita u dobrotvorne svrhe".

Sajber-kriminalci su uplatili sredstva preko američke usluge pod nazivom The Giving Block, koju koristi 67 različitih neprofitnih organizacija iz celog sveta, među kojima Save The Children, RainforestFoundation i She's The First.