Pol Makartni, korona virus i novi album u karantinu: „Samo sam se zabavljao"

„To je bio moj podsetnik sebi i svima koji me slušaju da se morate držati onih dobrih stvari i proći kroz pandemiju", rekao je.

„Dakle, dobro je pomisliti: „Pa, ako bi oni to mogli, i ja to mogu ".

Pol Makartni nije planirao da objavi album 2020. Ali onda je počeo da se igra sa „When Winter Comes" , neobjavljenom pesmom s početka 1990-ih, koju je koproducirao Džordž Martin.

To je inspirisalo novu pesmu „Long Tailed Winter Bird " , dok je prerađena verzija „When Winter Comes" postala finalna pesma novog albuma.

Pol Makartni: Pa, nisam. Dobijem ovakve ideje koje me okupiraju.

Da li ste ovo vreme u karantinu prove li puštajući ogromnu bradu , poput one na naslovnici „McCartney I "?

Ne, ono što radim je da je puštam par nedelja, a onda mi dosadi jer počne da me svrbi, pa je obrijem.

Sve je to bilo divno. Malo sam snimao [u kućnom studiju], a onda bih dolazio uveče i da vidim Meri i njenu porodicu.

Da, to se dogodilo jer odjednom više nisam bio u Bitlsima, pa mi je bilo pomalo dosadno.

Tako da sam imao sve stvari, imao sam bas, imao sam gitaru, pojačalo i nabavio sam snimač sa četiri kanala od EMI-ja, a to je bila ista mašina koju smo koristili sa Bitlsima, pa sam samo priključio mikrofon pozadi. To je bilo to.