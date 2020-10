Predsednički izbori u Americi 2020: Tramp ljut na novinarku, šta inspiriše Obamu, Osvetnici ispituju Kamalu Haris

Do izbora je ostalo još trinaest dana, a stotine hiljade ljudi gledalo je Aleksandriju Okasio-Kortez kao malog ružičastog vanzemaljca uživo na Tviču. Šta se još desilo?

Vesti u četiri rečenice

2. U Beloj kući, američki predsednik Donald Tramp naglo je prekinuo snimanje intervjua za uticajnu TV emisiju 60 minuta, a potom objavio niz tvitova u kojima kritikuje voditeljku Lesli Stal zato što, između ostalog, nije nosila masku i zapretio da će objaviti integralnu verziju intervjua pre nego što on bude emitovan.

4 . Možda nije bilo mnogo toga što je moglo da vas inspiriše 2020. godine, ali za bivšeg američkog predsednika Baraka Obamu „jedna od najinspirativnijih stvari bila je videti toliko mnogo mladih Amerikanaca koji se bore za promene" - i on će se prvi put pojaviti u Bajdenovoj kampanji u Filadelfiji tokom dana.

Masa veličine pristojnog mitinga gleda Aleksandriju Okasio-Kortez na Tviču

Kao ružičasti vanzemaljac, demokratska kongresmenka Aleksandrija Okasio-Kortez igrala je Among Us (Među nama) na striming platformi Tvič sa nekim od najpoznatijih gejmera na svetu kako bi podstakla ljude da glasaju.

„Danas me je ubila @AOC u 'Among Us' negde već u prvih pet minuta", tvitovao je jedan kod igrača.