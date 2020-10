Predsednički izbori u Americi 2020: Šta će rezultati značiti za klimatske promene

Oni se brinu da bi još četiri godine Trampa „zagarantovale" upotrebu fosilnih goriva u narednim decenijama - obezbedivši i proširivši infrastrukturu za proizvodnju nafte i gasa umesto da se one postepeno izbacuju iz upotrebe kao što bi voleli ekolozi.

Ona pokrivaju sve, od standarda automobilskog goriva, preko emisije metana, pa sve do sijalica.

Trampov stav o klimi

„On negira postojanje antropogenih klimatskih promena ili makar da su one kritične. Smatra da ako ukinete regulativu svih vrsta, ne samo ekološku, već i u vezi sa zanimanjima, radom i svim ostalim, to će dovesti do više radnih mesta."