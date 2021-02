Rasizam u svetu: Problematična istorija reči „crn**ga"

Tako se izjasnio tužilac Kristofer Darden kada je 1995. godine, tokom suđenja O Džej Simpsonu, zvezdi američkog fudbala, iskrslo pitanje upotrebe „reči na slovo 'c'".

I to je stav koji mnogi i danas dele.

Ta se reč može kroz istoriju pratiti do vremena ropstva.

Bilo je to leto 1619. kada je u jednu virdžinijsku luku uplovio brod noseći dvadesetak lancima vezanih Afrikanaca namenjenih za prodaju u roblje.

Bio je to prvi dokumentovani dolazak robova na teritoriju SAD i Afrikancima su se obraćali služeći se španskim i portugalskim rečima za crno - ta reč odatle i dolazi.

Ona ju je, prema Projektu Darvinova korespondencija, koristila „iz milošte", a on kako bi „kroz šalu naglasio da muž u braku ima status roba".

„A druga strana te medalje jeste da je loš [crn**ga] neko ko je zaista nasilan, srčan i opasan. Ali sve to koren vuče iz iste osnovne premise, a to je da mi nismo zaista ljudi."

Za takvo nešto nisam znala sve do sada, iako sam imala dobre ocene iz istorije u školi. Zbog toga se pitam da li bi učenje o tim teškim trenucima u našoj prošlosti pomoglo da veći broj ljudi uvidi užasno nasleđe te reči i zbog čega je toliko uvredljiva.

Pre dve godine reči „nećemo crnce" i verzija „reči koja počinje sa 'c'" ispisani su na domu porodice Kasese nekoliko sati nakon što su se preselili u novi kraj Rošdejla, na širem području Mančestera.

Više od 3.000 ljudi potpisalo je peticiju kojom se traži vraćanje imena na spomenik, a neki su tvrdili da je to „sramotna odluka", te da je pas „deo istorije".

Slušalac po imenu Šon je rekao da je ta reč „demonizovana" i dodao sledeće: „Kada biste mi prišli i ošamarili me, ja bih se uvredio, ali kada biste me nazvali kako god da vam padne na pamet, naprosto bih se izdigao iznad situacije i produžio dalje. To je obična reč, neće vas povrediti."