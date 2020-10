Seks i žene: Pevačica Lili Alen otvoreno o samozadovoljavanju i zašto to treba raditi i kad ste u vezi

„Ženska tela jesu takva kakva jesu - sa razlogom"

„Možete to učiniti same, a zatim uživati u tome sa partnerom. To je prilično zavisan stav prema zadovoljstvu - da se moramo osloniti na nekoga drugog - kad smo savršeno sposobni da to učinimo sami".