Rajan Gigs: Put legende Mančester Junajteda do klupe Velsa

To samo govori koliko je bio obuzet ovim sportom čak i dok je imao taj kratki odmor od njega.

Bez obzira na status ikone koji je uživao na Old Trafordu, Gigsovo imenovanje za trenera Velsa je podelilo javnost.

Čovek koji je do sada krasio Vembli kao igrač u FA Kupu i Ligi šampiona, sada je ponovo tu u novom ruhu, kao menadžer za buduća vremena.

Evo kako je stigao do te pozicije.

Gigsov uspon kao igrača je priča koja je odavno ispričana, od njegovog debija za Junajted kao 17-godišnjaka, preko ekspresnog pozicioniranja kao levokrilnog napadača visokog napona, pa sve do 963 utakmice koje je u prvom timu zabeležio između 1991. i 2014. - što je i kluipski rekord.

„Sa menadžerom kakav je bio ser Aleks Ferguson, nije bilo dozvoljeno da se izdigneš iznad sopstvenih mogućnosti. To je bilo usađeno u nas, ali mislim da je Rajan bio ravnodušan prema tome od samog početka".

„Ipak, mislim da on neće biti menadžer koji dolazi u svlačionicu i besno baca stvari oko sebe. Malo je opušteniji u tom smislu".

Čak i kada je bio igrač u omladinskim selekcijama, Gigs je često bio rezervisan do tačke stidljivosti - ali kada je govorio, ljudi su ga slušali.

„Da li sam nekada pomislio da će postati menadžer? Slušao sam njegova obraćanja dok sam igrao za Vels i to je bilo inspirativno i vredno strahopoštovanja".

„Ljudi uglavom misle da oni sa najvećim egom, oni najglasniji u svlačionici, kapiteni - da takvi postaju menadžeri, ali to baš i nije tako", kaže Mark Hjuz, koji je sa Gigsom igrao i za Junajted i za Vels, pre nego što će postati njegov trener na međunarodnom nivou.

Ali dok je on prilagođavao igru svojim godinama ne bi li produžio igračku karijeru, Gigs je takođe planirao i budućnost u trenerskom poslu - proučavao je pravila koja će mu doneti zvanje, ali je proučavao i one koji su ga okruživali.

Njegov prvi mentor je bio ser Aleks Ferguson, čija je dinastija na Old Trafordu značila i to da je Gigs sve do svoje 39. godine igrao za samo jednog menadžera.