Zdravlje i voda: Koliko dugo možete preživeti bez vode

„Ne mogu da opišem koliko sam bio žedan", kaže Pauel. Kotrljajući se na ivici litice na vrhu klisure, ostao je bez vode i nije imao načina da se spusti do reke.

„U tom trenutku počeo sam da se osećam stvarno loše", kaže on. „Počeo sam da se pregrevam, a telesna temperatura mi je bila prosto luda."

Pauel je to lično iskusio dok je dva meseca putovao u samostalnoj ekspediciji duž reke Zambezi, započevši putovanje na njenom izvoru u Zambiji.

Reku je pratio kroz istočnu Angolu, preko granica Namibije i Bocvane, sve dok nije stigao do klisura na granici Zambije i Zimbabvea, posle Viktorijinih vodopada.

„Hodao sam možda nekoliko kilometara dnevno, ako i toliko, prelazeći preko kamenih gromada", kaže on. „Bilo je tako sporo."

„Jedino što sam video dok sam bio dole bili su babuni koji su bacali kamenje i ogromni brzaci koji su prolazili kroz ovu ogromnu klisuru", kaže on.

„Pomislio sam u sebi da mogu da se popnem na vrh, do ove druge reke trebaće mi oko dvadeset kilometara", kaže on.

„Ali nisam znao kakav će biti vrh kopna u tom trenutku, samo sam pomislio 'to je potencijalno četiri sata brzog hodanja, ja to mogu'".

„U mojim mislima na vrhu će biti vrlo ravno i lakše će se hodati, ali u potpunosti je sve bilo obraslo trnjem i bio je to samo niz malih brda koja su se spuštala do klisure", kaže Pauel.

„Verovatno bih prepešačio nekoliko kilometara, ako i toliko", kaže on. „Nisam se ni maknuo iz same klisure, pa sam odlučio da pokušam da se vratim dole."

Ali on nije bio na istom mestu gde je izašao, a bio je na ivici litice. Reku je mogao videti daleko ispod sebe u klisuri, ali nije bilo načina da se spusti.

U proseku, voda čini oko šezdeset do sedamdeset odsto ljudskog tela, uglavnom u zavisnosti od vaše starosti.

Naša tela gube vodu putem urina, znoja, fekalija i daha, pa to moramo neprekidno nadoknađivati pićem i jelom (oko trećine vode koju unosimo dolazi iz naše hrane).

Ako to ne učinimo, naša tela mogu postati dehidrirana.

Tokom vežbanja u vrućem okruženju, ljudsko telo može izgubiti između litar i po do tri litara vode svakog sata zbog znoja.

Još dvesta do hiljadu petsto mililitara može se izgubiti kao vlaga u izdahnutom dahu, u zavisnosti od vlažnosti vazduha u okruženju.

Naši bubrezi pokušavaju to da nadoknade zadržavanjem više vode smanjenim mokrenjem, a voda takođe izlazi iz naših ćelija u naš krvotok, zbog čega se ćelije smanjuju.

Kada gubimo četiri odsto telesne težine kroz gubitak vode, krvni pritisak pada i može doći do nesvestice.

Međutim, bez ikakvog načina da dođe do izvora vode, Pauel je odlučio da potraži pomoć.

Ali kad je došao do onih sa druge strane, nije mogao naći nikoga u blizini da mu pomogne. Počela je panika.

Kada je neko dehidriran, sadržaj vode se znatno smanjuje, pa to više liči na pijenje morske vode.

U ekstremnim slučajevima, neravnoteža nivoa soli može dovesti do napada, pa čak i krvarenja u mozgu.

„Sećam se da sam pomislio da se to zaista brzo dogodilo", kaže Pauel. „Dakle, u glavi sam razmišljao 'Pregrevam se, ovo mi se događa, stvarno se razboljevam'".

„Na kraju sam rekao sebi da bih radije umro padajući niz liticu nego da sedim ovde", kaže on.

Pregledao je liticu i video nekoliko otkrivenih korena drveća za koje se držao, pa je odlučio da pokuša da se spusti, ali je pao četiri do pet metara, presekavši nos u tom procesu.

Njegova odluka da savlada uspon možda je delimično posledica same dehidracije.

Kako se dehidracija pogoršava, to može uticati na rad našeg mozga, narušavajući naše raspoloženje i našu sposobnost jasnog razmišljanja.

Blagi do umereni nivoi dehidracije, gubitak od dva odsto ili više telesne vode, mogu oštetiti kratkoročnu memoriju, budnost, aritmetičke sposobnosti i veštine koordinacije, posebno kada obavljamo naporne aktivnosti u vrućim okruženjima.

Potaknut adrenalinom i željom za životom, Pauel je nastavio da silazi, hvatajući se za sve što je mogao na ivici ponora. Kad je stigao do izbočine, onesvestio se, pre nego što je došao sebi.

„Ruke su mi krvarile, lice je bilo obliveno krvlju, noge su mi bile u modricama", kaže on. Uprkos tome, Pauel se gotovo sat vremena gurao niz liticu dok se nije vratio do reke.

Što je najvažnije, kada je Pauel na kraju stigao do vode za piće, ona je zamenila tečnost koju je izgubio.

To može dovesti do oblika oštećenja bubrega poznatog kao akutna tubularna nekroza, od koje, čak i ako dođe do rehidracije, oporavak može potrajati nedeljama.