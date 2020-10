Korona virus i terapija: Tinejdžerka otkrila molekul koji bi mogao da pomogne u lečenju Kovida-19

To je godišnji događaj koji ima prestiž u čitavoj zemlji i preporučuje ga nekoliko univerziteta svojim učenicima - i potencijalnim naučnicima - uzrasta između 10 i 14 godina.

Ali u čemu je značaj ovog otkrića? I kako je ona došla do njega?

Ključni protein

Devojka je otkrila ovaj molekul preko metode in siliko - kompjuterske simulacije koja koristi razne softverske alatke.

Učinila je to proučavajući svojstva miliona sitnih molekula, uključujući njihovu apsorpciju, distribuciju, metabolizam i izlučivanje (ADME).

Nakon ove studije, Anika Čebrolu je odabrala molekul sa najboljom farmakološkom i biološkom aktivnošću prema proteinu S virusa SARS-CoV-2. On, potom, može da se transformiše u potencijalni lek za efikasno lečenje od ove bolesti.

Ranije istraživanje

Radeći to istraživanje, saznala je za metodologiju in siliko.

Još studija

Ukoliko se to dokaže in vitro metodom - obično izvođenjem testova u izolovanim tkivima, organima ili ćelijama - a potom i in vivo, što znači testiranjem na živim organizmima, ovaj molekul bi mogao da spreči prvi korak infekcije virusa u telu.