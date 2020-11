Korona virus i posao: Beg iz grada kao spas od pandemije i povratak prirodi

Korona virus i predviđanja da će se još dugo raditi od kuće, u zapadnim zemljama doveli su do velike potražnje za kupovinom i iznajmljivanjem stambenih prostora u manjim gradovima.

„Dali su nam džokera u ruke"

Ova generacija, kako ona kaže, ima jednu zajedničku crtu, a to je, da je odrastala u uslovima globalnih kriza koje su usledile jedna za drugom, sa manje mogućnosti za razvoj karijere, nego što su to imali njihovi roditelji.

Jednostavna potreba da se boravi u prirodi

„Kupci nekretnina i oni koji ih iznajmljuju beže iz velikih gradova", do tog zaključka su sredinom septembra 2020. godine došli analitičari britanskog sajta za nekretnine Rightmove.

Potražnja za nekretninama u grofovijama Kent, Dorset, Berkšir, Devon, Kembridž i Safok (sve se one nalaze u okolini Londona ili na jugo-istočnoj obali Velike Britanije), porasla je za 130 - 180 odsto u odnosu na jesen prošle godine.

Mnogi se odlučuju da se presele računajući na to, da kada se pandemija završi, oni mogu da nastave da deo vremena rade od kuće, a deo vremena da iskoriste na odlazak u London prigradskim prevozom, ne gubeći mnogo vremena na prevoz.

Upravo to objašnjava činjenicu zašto ljudi ne idu predaleko: kada bi se odselili dalje mogli bi još više da uštede na kiriji ali bi morali da potroše još pet do šest sati dnevno samo na prevoz do posla i nazad.