Čovek i pas - prijateljstvo koje traje 11.000 godina

To potvrđuje da su psi pripitomljeni pre drugih poznatih životinjskih vrsta.

Četvoronožni prijatelji ljudske vrste živeli su širom severne hemisfere u to doba i već su bili podeljeni u pet različitih rasa.

Uprkos povećanju broja evropskih pasa u kolonijalno vreme, tragovi ovih drevnih jedinstvenih rasa preživeli su do danas u Severnoj i Južnoj Americi, Africi i Okeaniji.

„Pitanje je - zašto su to ljudi uradili? Kako su se toga setili? To je ono što nas suštinski zanima", dodao je on.