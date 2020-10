Muzika i Bitlsi: Slučajan susret turiste i liverpulske četvorke o kojem je napravljen film

Susret kanadskog turiste sa Bitlsima u duhovnom odmaralištu u Indiji pre pola veka tema je novog dokumentarca. Za filmadžiju Pola Solcmana to je bilo iskustvo koje mu je „promenilo život".

Slomljenog srca, putovao je vozom, brodom i taksijem do odmarališta, koje je vodio Mahariši Maheš Jogi, jedan od najekstravagantnijih od svih samoproklamovanih gurua koji su se pojavili krajem hipi ere. Planirao je da meditira i, kako sam kaže, „izleči slomljeno srce".

„Ah, on je iz jedne od kolonija", zafrkavao se Lenon.

Solcman je rekao da on „lično" to ne radi.

Tokom čitave naredne nedelje on se družio sa Bitlsima u zabitom odmaralištu kraj reke Gang. Meditirali su, pevali, jeli vegetarijansku hranu i razgovarali.

Uz naraciju Morgana Frimena i u produkciji Dejvida Linča, film, između ostalog, sadrži retke slike benda koje je načinio Solcman. One su čežnjive vinjete o rok zvezdama na njihovom vrhuncu, nerezervisanima i opuštenima.

„Bio je to magično neukaljan susret. Obožavao sam njihovu muziku. Ali nisam zapravo bio omađijan njima kao slavnim ličnostima. Ponašali su se normalno i nisu bili nadmeni kao što zvezde umeju da budu ili imali predimenzioniran ego", kaže Solcman.

Solcman procenjuje da je bend napisao između 30 i 48 pesama, od kojih su se mnoge našle na novoj ploči: „Back in the USSR", „Happiness is a Warm Gun", „Dear Prudence", „Ob-La-Di, Ob-La-Da", „Sexy Sadie", „Helter Skelter" i „Revolution", između ostalih.