Mediji i novinarstvo: Čuveni britanski ratni izveštač Robert Fisk preminuo u 74. godini

Fisk je karijeru u britanskom listu The Sunday Express . Prva kriza koju je pratio bili su nemiri u Severnoj Irskoj 1972, kada je radio kao dopisnik magazina The Times.

Fisk je 1989. godine dao otkaz u listu nakon svađe sa vlasnikom, medijskim mogulom Rupertom Murdokom. Prešao je u britanski dnevni list T he Independent , gde je radio do završetka karijere.

Bio je oštar kritičar SAD-a i Izraela, što je posebno došlo do izražaja u knjizi The Great War for Civilisation - The Conquest of the Middle East iz 2005. godine, koja govori o istoriji Bliskog istoka i oružanim sukobima o kojima je decenijama izveštavao.