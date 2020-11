Kina, Amerika i svemir: Čovek koji je poslao Amerikance i Kineze u vasionu, ali ga se sećaju samo jedni

Ali vladalo je „i osećanje nade i vere u to da se Kina menja na suštinski značajan način" i on je sigurno bio među ljudima koji su izuzetno cenili svoje znanje.

Mada, dodaje on, tu niko nije stradao.

„Niko to nije shvatao ozbiljno - nijedan matematički nastrojeni inženjer ne bi rizikovao reputaciju rekavši da je to budućnost."

Ali to se brzo promenilo s izbijanjem Drugog svetskog rata.

„I tako smo prošli kroz period kad smo bili oduševljeni Kinezima, pa se onda nešto desilo i mi smo odjednom prezirali Kinu", kaže on.

Za to vreme, novi direktor JPL-a postao je ubeđen da postoji špijunska mreža u laboratoriji i preneo je svoje sumnje u neke članove osoblja FBI-ju.

Optužbe protiv Čiena bile su zasnovane na dokumentu iz 1938. godine američke Komunističke partije, prema kom je on prisustvovao okupljanju za koje je FBI sumnjao da je bilo sastanak Komunističke partije iz Pasadene.

Ali to ga ne čini nužno marksistom.

Biti komunista u to vreme značilo je izražavati antirasistički stav, kaže Frejzer Mekdonald.

Grupa je želela da ukaže na pretnju fašizma, kaže on, kao i na užase rasizma u SAD. Oni su se zalagali, na primer, protiv segregacije lokalnog bazena u Pasadeni i koristili su svoje komunističke sastanke da raspravljaju o tome.

Održao je to obećanje.

Njegova žena bila je aristokratska ćerka nacionalističkog vođe a do pada u nemilost Čien je živeo srećno u Americi - čak je preduzeo i prve korake za podnošenje zahteva za državljanstvo.

Kad je konačno postao član partije 1958. godine, on je to do kraja prihvatio i uvek se trudio da bude na strani režima.