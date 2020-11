Američki izbori 2020: Kako je protekla izborna noć u Beloj kući

Za to vreme, u Istočnoj sobi, u toku je bila žurka za predsednikov reizbor. Pozvano je stotine ljudi, a neki od gostiju prolazili su kroz Zapadno krilo, ogrnuti crvenom svilom, na putu do samog događaja. Hodali su ispod neba koje je bilo toliko vedro da su se videle zvezde.

Žurka nije bila u skladu sa tradicijom. Ne postoji zakon koji zabranjuje da predsednik organizuje žurku u Beloj kući u izbornoj noći. Ali nijedan drugi predsednik nije organizovao jedno takvo okupljanje (ili kršio konvencije onako kao što je on radio tokom čitavog svog mandata).

Posle toga, Adams je odleteo nazad u Vašington sa kolegama, a aerodromski autobus ih je odbacio do Bele kuće. „Bilo je sablasno tiho", kaže on. „Tamo nije bilo nikoga ko bi slavio." Kad je čuo za žurku koju je planirao Tramp u Beloj kuću te večeri, Adams nije bio srećan. „Izaziva ogorčenje", kaže on.