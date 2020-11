Predsednički izbori u Americi 2020: Bivši policajac, sveštenik i imigranti ruše internet

Ali on nije jedini koji ima veliki uticaj na raspravu koja se vodi na američkim društvenim mrežama.

Rapidni skok njihove popularnosti doveo je do toga da takve osobe generišu više interakcija na društvenim mrežama od skoro bilo kog političara ili velikog medija.

On napada levicu, a brani predsednika Trampa direktnim i agresivnim stilom - čini se da deo njegove privlačnosti leži u tome što nije deo tradicionalnog političkog establišmenta.

On je i veoma kritički nastrojen prema vodećim medijima (iako je i sam komentator na Foks njuzu), a jedan odeljak na njegovoj internet stranici posvećen je „rušenju liberalnih mitova".

On je i sam mnogo puta bio kritikovan i ispravljan - ali to ne sprečava ljude da i dalje dele njegove postove.

Bondžino je nedavno izjavio za Njujork tajms da ne zna šta se krije iza ovog njegovog rapidnog rasta, ali on uspeh pripisuje svom timu i bazi korisnika Fejsbuka - starijoj i konzervativnijoj nego na drugim društvenim mrežama.

Kad je Berni Sanders odustao od predsedničke kampanje u aprilu, Rafael Rivero je pokrenuo novu stranicu, „Ridin' With Biden", koja je brzo ostvarila meteorski uspeh.

To se, međutim, 2020. godine promenilo kad su pandemija i protesti zbog smrti Džordža Flojda generisali ogroman rast sadržaja borbe za društvenu pravdu koji se naširoko delio na Instagramu.

„Mi ne mislimo da morate da imate diplomu ili da morate da možete priuštite sebi plaćeni sadržaj, da biste razumeli svet oko sebe, tako da se trudimo da to svedemo na proste, lako svarljive sažetke", kaže Lusi Blekiston, jedna od suosnivačica SYSCA -e, izuzetno popularnog naloga koji ona vodi sa Novog Zelanda.

Da bismo to stavili u kontekst, Gardijanu je, na primer, trebalo više od četiri godine da podigne popularnost na Instagramu na taj nivo.

Progresivni nalozi posvećeni ovom formatu kao što su „So You Want To Talk About…" sada generišu veliki broj interakcija koje mogu da se nose sa ogromnim medijskim kućama.