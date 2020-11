Gaj Foks, 5. novembar i Barutna zavera: Ko je lik sa najpoznatije maske na svetu

Stigao je 5. novembar i čovek iza maske poče da recituje: „Seti se, seti, novembar je bio peti, zavere s barutom i mnoštvo spletki (Remember, remember, the Fifth of November, the Gunpowder Treason and Plot)".