Klimatske promene i tehnologija: Kako bi izgledalo da dobijemo jeftinu energiju

Reč je o pametnom telefonu, zar ne? Pomislite samo koliko ga često koristite i na sve one korisne stvari u kojima vam pomaže.

To pokazuje koliko brzo može da se zapati nova tehnologija.

Originalni ajfon ( iPhone ) pušten je u promet tek 2007. godine i - koliko god bizarno danas izgledalo - u to vreme se nije smatrao revolucionarnim.

Kakve to veze ima sa energijom?

Što me dovodi do zelene tehnologije - turbina na vetar, električnih vozila, solarnih panela i akumulatora, tome sličnom.

Zelena tehnologija nalazi se na prekretnici odakle bi mogla da uzleti - baš kao što je to svojevremeno učinio pametni telefon.

I, baš kao i pametni telefon, mogla bi da dovede do revolucije u tome kako radimo stvari, ne samo kako stvaramo energiju.

On je u vetru video ogroman potencijal.

Istovremeno je britanski premijer Boris Džonson najavio ulaganje vredno 160 miliona funti u razvoj vetroparkova, sa ciljem da više od polovine britanske potražnje za električnom energijom do 2030. godine bude pokriveno iz energije vetra.

Kako je moguće da je energija vetra toliko jeftina? Zato što britanska vlada neće plaćati nove turbine na vetar već će to činiti privatni sektor.

Pomislite samo šta to znači.

Vlade više neće morati da nude podsticaje kompanijama da bi gradile novu tehnologiju za obnovljivu energiju, već će one plaćati nama za privilegiju da to čine.

Kina je obećala da će smanjiti emisiju ugljenika na nulu do 2060. godine

Ali to je samo početak.

Kina tvrdi da je takođe za to.

Na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku ovog meseca, kineski predsednik Si Đinping dao je bezuslovno obećanje da će Kina smanjiti emisiju uljenika na neto nulu do 2060. godine.

Japan i Južna Koreja su se ove nedelje obavezali na nultu neto emisiju do 2050. godine, a Džozef Bajden, koji je nedavno pobedio na američkim predsedničkim izborima, ima slične ambiciozne planove za smanjenje emisije ugljenika.

To će biti snažan podsticaj ostatku sveta da sledi njihov primer.

Ali čak i ako to ne učine, imaćemo Ameriku, Kinu i Evropu - pola svetske emisije i više od polovine svetskog BDP-a - obavezane da će smanjiti emisiju ugljenika.

To znači još više ulaganja u vetar, solarnu energiju, akumulatore, električne automobile, elektrolizu, hvatanje i skladištenje ugljenika i svaku drugu zelenu tehnologiju koja vam padne na pamet.

Baš kao i sa pametnim telefonima, to postaje začarani krug.

„Ono što smo do sada viđali zove se krivulja učenja", kaže Spenser Dejl.

Ako je on u pravu, onda će troškovi nastaviti da padaju, načinivši obnovljivu energiju sve konkurentnijom, što će zauzvrat dovesti do više ulaganja i više tehnologije obnovljive energije.

To je veliki problem. Niko ne želi da mu nestane struja.

To je zato što je gorivo koje se koristi za generisanje energije skupo.

RethinkX ističe da će to za energiju učiniti isto što su internet i pametni telefoni uradili za podatke.

Sad kad je sve digitalno, jedino ograničenje za to koliko čitamo ili koliko slika postavljamo na Instagram je broj sati u našem danu.

Ne zaboravite, što ih više gradimo, to su oni jeftiniji.

Šta možete da učinite s ogromnom količinom jeftine energije?

I tako će se najverovatnije pojaviti nove industrijske grane koje će iskoristiti to izobilje energije.

One će očigledno morati da plate nešto za to blago, a to će značiti da će energija koja greje vaš čajnik i puni vaša električna kola takođe postati jeftinija.