LGBT, Bangladeš i obrazovanje: Otvorena prva škola za transrodne ljude, bez starosnog ograničenja

„Nema starosne granice"

„Zato i dalje zarađujemo onako kako su to činili naši preci - plešući i pevajući", rekla je Šilpi, čije ime na bengalskom znači „umetnica".

„Želimo da hodamo uzdignute glave"

„Kada sam shvatila da sam transrodna, svi u školi su me mrzeli, bojali su me se, vređali me".