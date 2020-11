Korona virus: Kako da sačuvamo prijateljstva u vreme pandemije

„Pokušavamo da organizujemo sastanak veće grupe u kući našeg prijatelja ovog vikenda, a meni se čini da sve to izaziva određene tenzije", kaže Amber, 40-godišnjakinja koja nas je zamolila da ne koristimo njeno prezime.

Ta žena im je rekla kako joj je „previše naporno" nošenje maske u samoposlugama, bez obzira što su one obavezne u Španiji.

Garvin Volf van Dernot, 21-godišnji student iz Ejvona u Koloradu, jednom od prvih mesta u Americi koje je počelo da se otvara, je takođe nervozan u vezi viđanja sa svojim prijateljima koji nisu toliko oprezni kao on.

„Neki održavaju male žurke ili okupljanja na kojima sve preporuke padaju u vodu", kaže on.

U to ubraja i razvoženje kolima u kojima ljudi sede vrlo blizu jedni drugima i odbijaju da nose maske preko lica, što se u njegovoj zemlji preporučuje.

„Sve je to vrlo konfuzno u trenucima kada i dalje brojimo mrtve…a ljudi se ponašaju kao da je za njih epidemija završena", kaže Volf van Dernot.

On je primetio da je postalo teško razgovarati sa ljudima koji ne poštuju preporuke, pa je tako jednom prilikom ostavio sarkastične komentare na Snepčetu jedne devojke, koja ga je potom isključila sa svoje priče.

Iako nisu bili bliski, on misli kako u budućnosti više neće razgovarati.

Zašto postavljamo različita ograničenja?

Dr Kejt Hamilton-Vest, zdravstveni psiholog sa Univerziteta u Kentu u Engleskoj, objašnjava da je, iako mnogi ljudi dobro razumeju poruku da se „mora ostati kod kuće ako je to moguće" za vreme karantina, u „ljudskoj prirodi" da različite vrste ponašanja i reakcija ispoljavaju kada vlade i institucije ljudima daju veći izbor.

„Zaštita drugih, na primer, je nešto što ljudi vrednuju na različite načine…za neke ljude to može da bude manje važno nego, recimo, samostalno donošenje odluka".

Ako, na primer, živimo sa nekim ko je u rizičnoj grupi ili ako znamo nekoga ko se razboleo ili ko je umro od Kovida 19 tokom pandemije, to može da utiče na to koliko ćemo biti oprezni u društvenim interakcijama onog trenutka kada preporuke budu ukinute.

Ovi prvi su osećali neposrednu pretnju svaki put kada bi izlazili iz kuća u jeku pandemije i ona veruje da je to razlog zbog kojeg su oni sada oprezniji pri druženju.

„Svi poštuju pravila jer na to gledaju kao na građansku dužnost".

On pretpostavlja da je razlog zbog kojeg se njegova najuža grupa prijatelja ponašala na sličan način to što je bila sastavljena od ljudi koji su imali slična iskustva po pitanju pandemije, uključujući i to da niko od njih u gradu nije poznavao nekoga ko je imao potvrđen slučaj korona virusa.