Pronalasci koji su promenili svet: Jeftina hemijska olovka koja je zauvek izmenila kako pišemo

Nova rejnoldsova hemijska olovka koštala je 12,50 dolara - ako to pretočite u vrednost iz 2020. godine ispadne više od 180 dolara.

Ova olovka prvo je ušla u prodaju u SAD-u, ali to ni u kom slučaju nije bila prva hemijska olovka na svetu - šef američke kompanije koja ju je napravila naišao je na prvu verziju tokom poslovnog puta u Južnu Ameriku.

Njegov potez genija bila je kotrljajuća čelična kuglica, koju je u mestu držalo ležište. U podnesku za svoj patent iz 1888. godine, on je napisao:

Razni izumitelji pokušali su naredne decenije da usavrše Laudov dizajn, ali nijedan nije uspeo da ga uvede u proizvodnju sve do Biroa tridesetih godina prošlog veka. Kao novinar u Mađarskoj, Biro je svakodnevno koristio naliv-pera i dobro su mu bile poznate njegove mane.

Laslo se obratio bratu Đerđu, zubaru koji je uz to bio i talentovani hemičar.

„Drugim ljudima je to već padalo na pamet pre, ali je bilo na njemu, u saradnji sa bratom - koji je bio dobar hemičar - da potrefi pravu teksturu mastila", kaže Kurtin.

„Ovoj formuli on je dodao magični katalizator potrošne robe. Nije izumeo ništa, ali je gotovo savršeno razumeo masovno tržište."

Bik je shvatao da su hemijske olovke do tada bile prestižan proizvod - alternativa osmišljena tako da se redovno zamenjuje mogla bi da bude mnogo jeftinija.

Da hemijska olovka ne postoji i lansirate sada jednu na Kikstarteru, bila bi to najveća stvar ikad", kaže on.

On kaže da Bik ne samo da je našao način da proizvodi ogromne količine na jeftin način, već je, najvažnije od svega, od samog početka nabasao na trijumfalni dizajn.

Proizvođena od 1950. godine, olovka „kristal" prodala se u nepojmljivim količinama: do 2006. godine stigla je do 100 milijardi prodatih primeraka. To je toliko svakodnevni predmet da je lako zanemariti njegove prednosti.