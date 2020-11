Predsednički izbori u Americi 2020: Šta Bajdenova pobeda znači za ostatak sveta

BBC izveštava iz svih krajeva planete, od Pekinga do Berlina, o tome kako će biti primljena vest o Bajdenovoj pobedi i šta bi ona mogla da znači za ključne odnose Amerike.

Upravo je to poruka koju su prenosile televizijske vesti pod kontrolom Komunističke partije kod kuće.

One se nisu usredsređivale na same izbore - već na proteste, neprijateljstva i sve veći broj zaraženih u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ali on je obećao i da će raditi na oporavku američkih savezništava, koja bi mogla da se pokažu kao mnogo efikasnija u suzbijanju kineskih ambicija da bude supersila nego Trampov usamljenički pristup.

Ali njeni indijski koreni dovešće do masovnog slavlja u većem delu zemlje.

Kim verovatno želi da privuče pažnju Vašingtona povratkom na testiranje projektila dugog dometa, ali neće želeti da pojačava tenzije do tačke kad bi već ionako osiromašena zemlja bila pogođena sa još više sankcija.

Kremlj ima dobar sluh. A kad je Džo Bajden nedavno Rusiju nazvao „najvećom pretnjom" po Ameriku, u Moskvi su to čuli jasno i glasno.

Kremlj takođe ima dobro pamćenje. Potpredsednik Bajden je 2011. godine navodno izjavio da se, da je on Putin, ne bi još jednom kandidovao za predsednika: to bi bilo loše i po zemlju i po njega samog. Predsednik Putin to sigurno nije zaboravio.