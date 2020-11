Korona virus i vakcine: Prva vakcina za koju tvrde da je efikasna i da može da zaštiti 90 odsto ljudi

Iz kompanije Fajzer i Biontek ( Pfizer and BioNTech ), koja je proizvodi, vest je saopštena uz komentar da je ovo „sjajan dan za nauku i čovečanstvo".

Vakcina je testirana je na 43.500 ljudi u šest zemalja i do sada nije bilo razloga za zabrinutost u pogledu bezbednosti.

Kompanije planiraju da podnesu zahtev za hitno odobrenje za upotrebu vakcine do kraja meseca.

Fajzer veruje da će do kraja ove godine moći da isporuči 50 miliona doza, a do kraja 2021. oko 1,3 milijarde.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je krajem oktobra da se u narednih dva do tri dana očekuje potpisivanje ugovora o nemačko-američkoj vakcini.

On je tada rekao je da će do marta Srbija dobiti 350.000 doza američko-nemačke „Fajzer" vakcine i da će to biti tek dovoljno da pokrije zdravstveni sistem i veći deo policije i vojske.