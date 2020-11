Korona virus: „Od dugotrajnog Kovida iscrpljena sam već sedam meseci“

To je jedna od prvih stvari koje ljudi kažu: „Izgledaš dobro - sigurno se osećaš bolje?" I tu se negde krije lekcija.

Lakše mi pada pričanje tuđih priča. Ali sada jednom u životu moram da ispričam svoju priču, jer osećam potrebu da objasnim kakav je to „dugotrajni Kovid".

Dijagnoza moje lekarke glasi: „post-viralni zamor od zaraze Kovidom-19". Za mene je to bolno očigledno, ali drugi ne vide na koji način je sve to uticalo na mene.

Kako je sve počelo

U ranim sam četrdesetim i generalno u prilično dobroj formi i fizički aktivna, ali ovo me je baš dotuklo. Boleli su me udovi i glava, peklo me je grlo i osećala sam se „maglovito" u glavi.