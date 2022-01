Hongkong i sloboda medija: Umirući novinski štandovi Hongkonga pričaju priču o promeni

Od etabliranih listova kao što su Saut Čajna morning post (SCMP), do tabloida na kineskom, kao i petparačkih knjižica koje nude nacifrane, golicave, polufiktivne priče o životima kineskih lidera, ovi štandovi su prodavali sve.

Marketinška strategija

On se nadao da će tako stići do potencijalnih novih čitalaca, uključujući iseljenike i turiste, prema rečima doktora Čong Juk Sika sa Kineskog univerziteta u Hongkongu, koji je napisao knjigu o istoriji hongkonških novinskih štandova.

Jedinstveno slobodni mediji

Hongkong je postao najslobodnije mesto u zemljama u kojima se govori kineski, a njegovi novinski štandovi su to i odražavali.

Dve decenije kasnije, došlo je do eksplozije medija na kineskom koji su dospeli na štandove, zahvaljujući deci izbeglica koja su se naselila u Hongkongu pobegavši od političkih previranja posle Drugog svetskog rata.

„Njihov nivo obrazovanja bio je viši nego kod starije generacije i više im je bilo stalo do vlastitog grada."

Vrtoglavi rast

To je novinskim štandovima isto tako dalo značajan podstrek - prvog dana se prodalo 220.000 primeraka i naširoko se smatra da je to promenilo novinsku industriju.

Kad se promenila plima

Ali onda je sreća novinskih štandova počela da se menja. Početkom 2000-tih su uvedene besplatne novine i one su postale veoma popularne 2010. godine, što je uticalo na zaradu.

Do 2020. godine, više od 70 odsto Hongkonžana vesti je dobijalo preko aplikacija na smartfonima, prema studiji koju je sproveo Kineski univerzitet u Hong Kongu ove godine.

„Zabranjeni" poslovni model

„Na vrhuncu, prodavao bih oko 1.000 do 2.000 knjiga mesečno", kaže Čeng, dodajući da da su se one najbrže prodavale kad je u nemilost pao ekstravagantni kineski političar Bo Silai, čija je supruga osuđena za ubistvo britanskog biznismena.

„Oni koji su se dovozili sa kopna do Honglonga kupovali su mnogo. Pakovali bismo 20 do 30 knjiga u kartonsku kutiju za njih i isporučivali ih u hotele", kaže on. „Čak smo slali te knjige i u Šenzen."