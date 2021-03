Avganistan i migranti: „Bog će mi oprostiti, ili neće" - krijumčar ljudi otkriva za BBC insajdersku priču o poslu

Krijumčar ljudi „Elham Nur" zarađuje 3.500 dolara za svakog migranta koga dovede do Italije, ali neki nikad ne stignu do cilja

Turske vlasti su izjavile za BBC da bi neka tela mogla biti i 100 metara ispod površine, zbog čega je veoma teško doći do njih.

Najmanje četiri osobe za koje se smatra da su stradale - među njima je i Šafijulah - na put je poslao isti krijumčar, i on je pristao da govori za BBC Avganistan, pod uslovom da mu se ne otkriva identitet.

Rizik i krivica

Šesnaestogoodišnji Šafijula platio je Nuru da ga dovede do Evrope

„Boli me kada se porodica raspituje o voljenoj osobi. Dva tela sa broda su pronađena, a za još dvoje se traga", rekao je krijumčar.

„Bili su prilično mladi i tragali su za bezbednošću i boljom budućnošću, a smatram da svaki čovek ima pravo na to", dodao je.

„Ali porodice znaju da to nije bila moja namera - rekao sam im jasno na samom početku da usput može svašta da se desi."

„Mogu biti uhapšeni i policija ih može deportovati, mogu ih oteti militanti, pa čak mogu i stradati u nesrećama. Oni su to prihvatili", insistirao je on.

Organizovani kriminal

„Međutim, ja ne idem na put s migrantima - sve se ugovara preko telefona", kaže on.

Međutim, samo mali procenat onih koji pokušaju da stignu do Evrope uspe u tome u prvom pokušaju, a neki čak zauvek nestanu.

„Želimo da vidimo njegovo telo"

On je u žalosti, ali to je čudan, šupalj bol, pun neizvesnosti - Šafijulah je jedan od onih koji su posle tragedije na jezeru Van proglašeni nestalima.

Platio je trgovcu ljudima 1.000 dolara u prvoj rati, i zajedno sa drugim migrantima se tiskao u automobilima i kamionima, pa čak i išao pešice, od jednog mesta do drugog.

Migranti plove preko jezera Van kako bi izbegli policiju, ali neki nikada ne stignu do obale - ovaj čamac se prevrnuo u decembru 2019

Nur kaže da je Šafijulahovoj porodici vratio novac - oni su to potvrdili za BBC - kao i drugima čije je putovanje prekinuto.

Unosan posao

On kaže da zna da je to ilegalno i shvata da će, pođe li nešto po zlu, biti ljudskih žrtava.

„Naša cena je 1.000 dolara od Avganistana do Turske", kaže Nur.

„Od Turske do Srbije je 4.000 dolara. Odatle do Italije naplaćujemo još 3.500 dolara. To je ukupno 8.500 dolara."