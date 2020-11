Predsednički izbori u Americi 2020: Dag Emhof - prvi „drugi batica“ u Beloj kući

Ovaj 56-godišnjak do sada je delovao kao da uživa u ulozi političkog partnera. Postao je zvezda kao surogat tokom kampanje Kamale Haris za predsednicu Amerike i često neironično za sebe kaže da je #KHive - ime za najvatrenije pristalice Kamale Haris. Njegovi fidovi na društvenim mrežama često podsećaju na nezvanične fan stranice njegove supruge.

„Deluje kao da se zaista zagrejao za to", kaže Aron Džejkobi, Emhofov dugogodišnji prijatelj i bivši advokatski partner. „Možda biste mogli da očekujete od njega da bude kao riba na suvom - ali nije. On samo pliva dalje i uživa u tome."

Sada kada se tim Bajden-Haris priprema za preseljenje u Belu kuću, način na koji Emhof bude prihvatio ovu ulogu mogao bi da predstavlja korak napred za rodnu ravnopravnost, baš kao i udaljenost koja još treba da se pređe da bi se stiglo do nje.

Nervozni Emhof ostavio je Kamali Haris nekoherentnu i „zaista jadnu" poruku na govornoj pošti pokušavši da ugovori njihov prvi izlazak, kaže on.

„Suviše sam mator da igram igre ili krijem loptu", rekao je on. „Zaista mi se sviđaš i želim da vidim možemo li ovo da iznesemo."

„Ostali smo neverovatno bliski", rekao je on u aprilu u intervjuu Čejstenu Butidžidžu - mužu bivšeg predsedničkog kandidata Pita Butidžidža. I gospođa Emhof i Haris se „neverovatno" dobro slažu, rekao je on.

„Ono što vidite, takvi su stvarno, to nije gluma", kaže Aleks Vajngarten, Emhofov dugogodišnji prijatelj i bivši kolega. „Oni su neverovatno brižni i nežni jedno prema drugom. Ne može da vam promakne koliko se stvarno vole."

Emhof je doživeo prvu pravu kampanju kao politički supružnik kad se Haris kandidovala za Senat 2016. godine. Ali ta ga kampanja, rekao je on, „uopšte" nije pripremila na buduću potpredsedničku kandidaturu njegove supruge.

Dok je njegova žena, kandidatkinja, imala na raspolaganju knjige sa brifinzima i osoblje, on je samo „odlazio tamo i radio to", kaže on.