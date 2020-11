Predsednički izbori u Americi 2020: Barak Obama o podeljenoj zemlji i teorijama zavere

„Biće potrebno više od jednih izbora da se preokrene taj trend", kaže on.

Bavljenje polarizovanom zemljom, tvrdi on, ne može da se prepusti samo odlukama političara, već zahteva i strukturalne promene i da ljudi počnu da slušaju jedni druge, da se saglase oko „zajedničkih grupa činjenica" pre nego što uopšte krenu da raspravljaju šta će da urade sa njima.

Međutim, on kaže da vidi „veliku nadu" u „sofisticiranim" stavovima naredne generacije, pozvavši mlade da „neguju taj oprezni optimizam da svet može da se promeni" i „da oni mogu biti deo te promene".

Kako se potpiruju podele u Americi?

On sugeriše da to, delom, može da se pripiše i Trampovoj spremnosti da „potpiruje podele zato što je to dobro za njegovu politiku".