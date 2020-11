Suđenja Trampu: Kako bi šest slučajeva moglo da se odvija posle izbora

Sada, pošto je izgubio predsedničke izbore 2020. godine, on će uskoro ponovo postati običan građanin.

To znači da će izgubiti predsedničke privilegije, što će ga staviti na nišan podnosilaca tužbi i tužilaca.

Uz sve to, tu je i čitav niz drugih tužbi, od optužbi za proneveru koje je iznela članica njegove porodice, do one za seksualno zlostavljanje koju je iznela jedna kolumnistikinja.