Južna Afrika i rasizam: Kako danas izgleda život - gotovo 30 godina posle aparthejda

Belci se jesu izvinili, ali je to „lažno obećanje, jer su im ostale sve privilegije", kaže 34-godišnja tamnoputa stjuardesa koja se predstavila kao Meri.

Tokom aparthejda stanovništvo Južnoafričke Republike je do 1993. godine bilo podeljeno na „belce, crnce, Indijce i mulate".

„Teško mi je o tome da pričam. Moj otac je proveo pet godina u zatvoru. Nije bilo jednog razloga za to. Ali, ne samo on.

„Ali to je lažno izvinjenje. Oni to ne misle. Mi to osećamo. Oni i dalje nisu izgubili privilegije.