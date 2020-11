Muzika u Velikoj Britaniji: Zašto BBC ne pušta original hita grupe The Pogues

Šejn Megovan i Kirsti Mekol otpevali su jedan od najvećih hitova grupe The Pogues

BBC Radio 1 ovog Božića neće puštati originalnu verziju Bajka iz Njujorka (Fairytale of New York) grupe The Pogues i Kirsti Mekol, jer će se njegova publika možda uvrediti nekim delovima.