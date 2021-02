Nauka, internet i deca: Deca rođena u doba interneta su „prva generacija sa nižim koeficijentom inteligencije od njihovih roditelja“

On smatra da digitalni uređaji negativno utiču na razvoj mozga dece.

„Mi im ugrožavamo budućnosti", kaže on za BBC.

To je kontroverzna tvrdnja, koju je izneo u najnovijoj knjizi provokativnog naslova Fabrika digitalnih kretena .

Ali on uživa izvesnu popularnost i izvan akademskog sveta: Fabrika digitalnih kretena je bestseler u Francuskoj i prevedena je na italijanski i španski.

BBC ga je zamolio da objasni zašto se to dešava.

Mišel Demurže kaže da su današnja deca izložena onome što on naziva „digitalnim orgijama"

Da li su današnji mladi prva generacija u istoriji sa nižim koeficijentom inteligencije od prethodne?

Jesu. Koeficijent inteligencije se meri standardnim testom. Međutim, to nije „zamrznuti" test - on se često revidira.

Radeći to, istraživači su primetili u mnogim delovima sveta da koeficijent inteligencije raste od generacije do generacije.

To je nazvano „Flinovim efektom", po američkom psihologu koji je prvi opisao ovaj fenomen.

Da li ovaj pad koeficijenta inteligencije izaziva korišćenje digitalne tehnologije?

Na kraju, ovi uticaji dovode do značajnog pada uspeha u školi.

A zašto korišćenje digitalne tehnologije ima taj efekat?

Došlo je i do pada količine vremena posvećenog drugim aktivnostima koje obogaćuju nečiju ličnost - domaći zadaci, muzika, umetnost, čitanje.; ometanje sna, koji je kvantitativno skraćen a kvalitativno narušen; prekomerna stimulacija pažnje, što dovodi do poremećaja koncentracije, učenja i impulsivnosti; nedovoljna stimulacija intelekta, što sprečava mozak da ostvari svoj puni potencijal; i naglašeno sedentarni način života koji, uz telesni razvoj, utiče na to kako se razvija mozak.