Korona virus i mentalno zdravlje: Kakve sve posledice može da ostavi Kovid-19

Pre Kovida-19, Suzan Kemp je živela aktivnim društvenim životom, od obedovanja u restoranima sa partnerom i rođacima, do odlazaka na sastanke književnog kluba s prijateljima.

„Osnovni simptom je plač. Najčešće se osećam kao da ću umreti a zatim se rasplačem, i to tako da me posle bole pluća i celo telo", kaže ona.

Uz to treba dodati i snažno razočaranje zbog toga što je „nazadovala", kao i strah da će joj trebati godine da se vrati na staro kada je reč o kontrolisanju OKP-a.

Iako su mnogi od nas postali malo napetiji tokom Kovida-19, Suzanina iskustva ukazuju na to da je kod nekih ljudi pandemija pokrenula ili uvećala mnogo ozbiljnije probleme s mentalnim zdravljem.

Stiven Tejlor, autor knjige Psihologija pandemije i profesor psihijatrije na Univerzitetu Britanske Kolumbije, tvrdi da se „za nesrećnu manjinu, možda 10 do 15 odsto ljudi, život neće vratiti u normalu", i to zbog uticaja pandemije na njihovo mentalno zdravlje.

Istorija nas uči

Ključna tačka istraživanja na koju on ukazuje je 25-godišnji retrospektivni pregled posledica nuklearne nesreće u Černobilju, u Ukrajini.

Za koje dugotrajne probleme će biti odgovoran Kovid-19?

Tejlor objašnjava da bi to moglo da dovede do dugoročnih posledica, zbog toga što se OKP pojavljuje usled interakcije između gena i faktora okoline.

„Kod ljudi koji imaju genetsku predispoziciju za neki od oblika OKP-a (na primer, opsesiju prema zarazama ili kompulzivnu potrebu za čišćenjem), velike su šanse da Kovid-19 okine ili pogorša OKP", kaže on.

Posle nekoliko godina savetovanja, osetila je da je „ostavila to za sobom", ali sada shvata da je „veoma nervozna" kad god njen novi partner izađe iz kuće.

„Naravno, jasno je da on neće umreti čim izađe. Ali još osećam strah da bi nešto moglo da se desi, da bi mogao da dobije [Kovid-19] i ozbiljno se razboli.

Sve dok se ne razvije gvakcina ostaće nejasno kada će se neke od najpogođenijih industrija, kao što su turizam i zabava, oporaviti i da li će se to uošte desiti.

Nipoda sugeriše da je takva situacija posebno problematična za one koji se „ne nose uspešno sa neizvesnošću" ili s mukom prolaze kroz situacije koje ne mogu da kontrolišu.

Šta tek treba da otkrijemo?

„Postoji zabrinutost da bi problemi s mentalnim zdravljem mogli da se uvećaju ili da se već uvećavaju, ali moramo to bolje da proučimo", kaže Nitja Jajaram-Lindstrom, direktorka stokholmskog projekta.

Prema njenim rečima, švedsko istraživanje će se usmeriti na to koliko je Kovid-19 pogoršao postojeće nejednakosti u mentalnom zdravlju, na to kako se razvijaju simptomi kod pacijenata ili menjaju tokom sledeće godine, te na to koje grupe su time najviše pogođene.