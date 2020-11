Korona virus i porodično nasilje: Bekstvo tokom izolacije - pet predmeta koji su pomogli žrtvi zlostavljanja

Neki ljudi bi možda bili zadovoljni što su sa posla poslati na odmor, ali za Viktoriju je to bila zastrašujuća mogućnost.

To je situacija koju su doživele žrtve porodičnog nasilja širom planete, a UN je zove „senka pandemije" - što je ove godine glavna tema za BBC 100 žena.

„Sedeo je tamo sve vreme, a ja sam mogla samo nakratko da ga isključim"

An je otac tukao za vreme karantina

Do tog vremena, Viktorijin partner je već uspeo da je otuđi od svih prijatelja i porodice.

Čak i tad, on bi sedeo pored nje dok ona uči i posle toga proveravao šta je sve ona gledala na internetu.

Ali kad je naučila da hekla, otkrila je da je to umiruje, što joj je pružilo mogućnost da se usredsredi na nešto drugo.

Ali za Viktoriju to je postala slamka spasa.

„Iako je on sve vreme sedeo tamo ili me sledio svuda, mogla sam da se zaboravim u tome i nakratko da ga isključim iz svega.

„Bila je to jedna od retkih stvari koja mi je dala snage da nastavim."

„Bilo joj je dosta kako kontroliše svakoga i koliko smo uplašeni sve vreme"

Ali kako je prinudni odmor njenog partnera produžen do jula, a potom i do septembra, situacija kod kuće počinjala je da se otima kontroli.

„Moja ćerka mi je dala svoj par papuča da ih nosim"

I u ranim jutarnjim časovima on je ušao u Viktorijinu spavaću sobu i pokušao da joj otme telefon, zahtevajući da zna šta je njena ćerka govorila o njemu.

Njena ćerka joj je dala svoj par japanki i one su se zaputili u noć.

„Vodila sam računa da ponesem majčin poklon - bademantil"

Narednog jutra ona se ušunjala nazad u kuću dok je on bio u pritvoru.

Na prvu godišnjicu njene smrti, počeo je da tvrdi da on boluje od iste vrste raka.

„Pažnja nije bile usmerena na njega i on je znao da će me uznemiriti ako to bude rekao", kaže ona.