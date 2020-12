Žene, ravnopravnost, Damin Gambit: Da li serija verno oslikava seksizam u šahu

„Seksizam je ublažen. Bet Harman se svakako suočava sa seksizmom, ali to je piknik u poređenju s onim kroz šta smo ja i druge šahistkinje morale da prođemo."

Pogledajte video: One su zvezde svetskog šaha

„Ali to nije ništa u poređenju s onim kroz šta su mnoge šahistkinje morale da prođu u stvarnom životu."

Rodna neravnopravnost na svakom polju

Odvraćanje

„Ali prema našem iskustvu, to može da služi kao podsticaj da se dovede više šahistkinja u igru.

„To nudi određenu podršku budući da se žene susreću sa drugačijim izazovima na putu do titule velemajstora."

Šahistkinje „ispare"

Stopa učešća žena varira u velikoj meri od zemlje do zemlje.

Autor fotografije, US Chess

„Ali kad stignemo do odraslih, ljudi sličnih Bet Harman, ta brojka je poprilično niža", dodaje ona.

Nasleđe seksizma

Suzan Polgar kaže da ako želite da devojke i mlade žene ostanu u šahu, morate im pokazati da nisu same

Autor fotografije, Susan Polgar Institute for Excellence in Chess

Još jednom, ona se poziva na lično iskustvo: od 2007. godine, Polgar je trenirala šahovske timove na američkim univerzitetima i postala prva žena koja je predvodila muški tim na putu do osvajanja nacionalne titule - na veliko zgražavanje nekih muških kolega.

„Dakle, ako želite da devojke i mlade žene ostanu u šahu, morate da im pokažete da nisu same u oblasti kojom dominiraju muškarci."

„Devojke su već dovoljno odvraćene od igranja šaha još u školskom uzrastu. To dovodi do toga da se one zapitaju: 'Zašto bih morala da trpim ovo? Ne želim da mi redovno govore da nisam dovoljno dobra'", dodaje Polgar.