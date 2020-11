Indonezija, nauka i svemir: Meteorit koji nije prodat za 1,8 miliona dolara

Sugerisano je da je ovaj ulov vredan 1,8 miliona dolara, što je čoveka preko noći pretvorilo u milionera - a ako i nije, spekulisalo se da je to zato što su ga zakinuli američki kupci.

Kamen pade na kuću...

Isprva, Džosua je bio suviše uplašen da pogleda šta je to: nepoznati predmet mu je propao kroz krov takvom brzinom i silinom da je prosekao metalni pokrivač i zabio se 15 centimetara u zemljani pod.

„Kad sam je podigao, još je bila topla", kaže on za BBC-jev indonezijski servis.

I vest je počela da kruži, daleko od njegovo sela, širom Sumatre i Indonezije, pre nego što je stigla do međunarodnih ušiju.

Neće vas iznenaditi da silno zanimaju naučnike. Pitanja variraju od toga odakle su došli do toga od čega su sastavljeni i šta nam mogu reći o univerzumu.

Na sve to ide potencijalno interesovanje kolekcionara. Meteoriti su stari više od četiri milijarde godina - stariji od naše planete - tako da je lako videti zašto su ljudi toliko njima fascinirani.

A upravo su se takvi kolekcionari zainteresovali za Džosuin kamen, željni da ga kupe. Ali u avgustu su globalna putovanja skoro sva bila obustavljena zbog Kovida i brzi let do Indonezije nije bio moguć.

On je stigao do Sumatre, sreo se sa Džosuom i pregledao stenu da bi potvrdio njenu autentičnost i da bi se postarao da se ona pravilno čuva.

Potencijalni zlatni rudnik

Početne cene bile su 285 dolara za 0,3 grama i 29.120 dolara za 33,68 grama. Ako to razložite, dođete do oko 860 dolara po gramu. Kad se pomnoži sa težinom velike stene, dođe se do 1,8 miliona dolara.