Korona virus i vakcina: kako je došlo do greške na Oksfordu

To je ulilo nadu u još jednu novu vakcinu u borbi protiv pandemije koja bi trebalo da je jeftinija i lakša za distribuciju od mRNK vakcina Fajzera/Bionteka i Moderne koje su objavile slično impresivne rezultate svega nekoliko dana pre toga.

To je zato što su tokom ispitivanja greškom korišćene različite doze.

Šta to znači?

Kakvi su bili rezultati?

AstraZeneka je naglasila da su podaci preliminarni, a ne potpuni i konačni - što važi i za objavljene rezultate vakcina Fajzera i Moderne. To su naučni podaci u formi medijskog saopštenja.

Da li to menja nešto?

Jedna ideja je da slaba a potom jaka doza možda bolje oponašaju infekciju korona virusa i dovode do bolje imuno reakcije.

„Nastavljamo da procenjujemo podatke i radićemo sa regulatorima na najboljem pristupu daljoj proceni. To će se nadovezati na podatke iz postojećih ispitivanja koji se trenutno pripremaju za podnošenje regulatorima."

Šta kažu eksperti?

On je dodao: „Želeli smo vakcine za mnoge bolesti dugo vremena, a njih naprosto nije bilo - HIV, tuberkuloza i malarija su dobri primeri za to."

„Rezultati do sada pokazuju da to može da se uradi za Kovid-19, a to su zaista dobre vesti."