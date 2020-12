Korona virus, usamljenost i rad od kuće: Kako da budete srećniji

Pustite dnevno svetlo u kuću

„Sunčeva svetlost je osnov svega zbog toga što ima veoma veliki uticaj na naš doživljaj nekog prostora, kao i na regulaciju spavanja", kaže on.

Treba obezbediti da zavese mogu da se otvore do kraja i očistiti prozore, sa unutrašnje i spoljne strane.

Zagušite buku

Delovi mozga traže promene zvuka, pa će vas to „možda poremetiti tek kada buka prestane", dodaje dr Djui.

Tako, na primer, ako vaše dete plače, to ćete mnogo teže moći da ignorišete nego saobraćajnu buku iste glasnoće.

Ako to ne deluje, moglo bi da pomogne stavljanje dasaka ispod tepiha, renoviranje plafona, dodavanje gipsanih ploča na zidove i zatvaranje kapaka na prozorima (ako ne sprečavaju u prevelikoj meri ulazak sunčeve svetlosti).

Pospremite životni prostor

„Problem u vezi sa neredom je to što preterano stimuliše mozak", objašnjava doktorka Elenor Retklif, ekološka psihološkinja na Univerzitetu u Sariju.

Dok određena količina nereda u domu u kom se opuštate možda ne predstavlja problem, sada kad je on postao i radni prostor, „stanje vaših potreba se promenilo i morate da smanjite ometajuće faktore".

Ustanite i protegnite se

Ako ne idete na posao, možda više ne idete peške do autobuskog stajališta, niti prelazite dugačke hodnike uzduž i popreko da biste otišli na neki sastanak.

Ako sada putujete do posla iz spavaće sobe do radnog sobička ili do kuhinjskog stola, verovatno vam nedostaje telesna vežba koja bi vam pomogla da ostanete zdravi ne samo fizički, već i mentalno.