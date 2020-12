Svetski dan borbe protiv side: „Osećao sam se kao da su mi krv i sperma otrovni“

To je dan kog se i dalje seća kao da je bio juče.

„Naravno, pristao sam. Pošto sam belac i strejt, mislio sam da ću biti negativan", kaže on za BBC. „Ali nisam bio."

„Nijednom lekaru nije palo na pamet da me testira zato što nisam spadao ni u jednu rizičnu grupu. Postavljena mi je dijagnoza u Indiji pukom slučajnošću i to me je šokiralo."