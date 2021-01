Istorija i diktatori: Šta bi se desilo da Hitler nije poražen

Šta bi bilo potrebno da svetska totalitarna vlada preuzme neograničenu vlast? Ovaj scenario noćne more možda je bliži nego što se čini.

Istraživači i filozofi počinju da razmišljaju o tome kako bi moglo to toga doći - i, što je još važnije, šta možemo učiniti da to izbegnemo.

Dopuštanje da se to dogodi bio bi „bedan kraj ljudske priče" i izneverilo bi stotine generacija koje su došle pre nas, kaže Hejdn Belfild, rukovodilac akademskog projekta u Centru za proučavanje egzistencijalnog rizika na Univerzitetu u Kembridžu.

Ovi „s-rizici" su definisani kao „patnja u astronomskim razmerama, koja znatno premašuje sve patnje koje su do sada postojale na Zemlji".

Ukratko: budućnost sa negativnom vrednošću je gora od one koja uopšte nema vrednost.

Tu dolazi do scenarija „sveta u lancima".

Ako bi zlonamerna grupa ili vlada iznenada stekla moć kojom dominira svetom tehnološkim putem i nije bilo ničega što bi joj stalo na put, to bi moglo dovesti do produženog perioda stradanja i potčinjavanja.

Hipoteza singltona

U „singlton hipotezi" Nik Bostrom, direktor Oksfordovog FHI-ja, objasnio je kako bi se svetska vlada mogla formirati pomoću veštačke inteligencije ili drugih moćnih tehnologija - i zašto bi to moglo biti nemoguće srušiti.

Piše da bi se mogao dogoditi svet sa „jedinstvenom agencijom za donošenje odluka na najvišem nivou", ako ta agencija „odlučno dovede do tehnološkog proboja u veštačkoj inteligenciji ili molekularnoj nanotehnologiji".

„U totalitarnim režimima u prošlosti, bilo je toliko paranoje i psihološke patnje, jer jednostavno nemate pojma hoćete li biti ubijeni zbog pogrešne reči", nastavlja on.

„Možda još uvek nemamo tehnologije za to", rekao je Ord u nedavnom intervjuu, „ali izgleda da vrste tehnologija koje razvijamo to čine lakšim i lakšim. Čini se verovatnim da bi to moglo postati moguće tokom sledećih sto godina."