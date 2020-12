Klimatske promene: Ovo će biti jedna od tri najtoplije godine otkad se vodi evidencija

Najtoplijih šest godina, prema globalnim merenjima koja sežu do 1850. godine, dogodile su se od 2015.

Kako znamo temperaturu za 2020. godinu kad godina još nije prošla?

Na osnovu podataka dostupnim od januara do oktobra ove godine, SMO kaže da će 2020. biti oko 1,2 stepena Celzijusa iznad osnovne vrednosti, ali sa marginom greške od 0,1 stepena Celzijusa.

To je zašto što se klimatski fenomen La Ninja razvio na Pacifiku, a to obično umanji temperaturu.

„Rekordno najtoplije godine obično su se poklapale sa jakim El Ninjom, kao što je to bio slučaj 2016. godine", kaže profesor Peteri Talas, generalni sekretar Svetske meteorološke organizacije.

Da li su ove male temperaturne razlike važne?

Od januara do oktobra takođe je bio najtopliji taj period zabeležen u Evropi.

Sveukupno gledano, brojke iz 2020. godine potkrepljuju stav da se otopljavanje klime izazvano ljudskim aktivnostima nastavlja. Decenija od 2011. do 2020. najtoplija je zabeležena.

Ukoliko je 2020. bila toliko topla, gde je otišla sva ta toplota?

To vrši dodatni pritisak na mora, sa oko 80 odsto globalnih voda koje su doživele najmanje jedan morski toplotni talas ove godine.

Dugotrajni toplotni talas uz obalu Kalifornije, poznat kao „mehur", kaže se da je ubio i do milion morskih ptica 2015-16.

„Ovi najnoviji podaci SMO-a očigledno pokazuju da okeani nastavljaju da se zagrevaju, i to ubrzanim tempom, doprinoseći porastu nivoa mora. To znači da klimatske promene imaju značajan zamajac koji će neizbežno dovesti do daljih promena u narednim decenijama."