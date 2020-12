Film i Holivud: Postoji samo jedan Indijana Džons, to je Harison Ford

Autor fotografije, Paramount Pictures

Američki glumac Harison Ford ponovo će glumiti lik avanturiste Indijane Džonsa u Diznijevoj filmskoj franšizi.

Film koji će režirati Džejms Mangold trebalo bi da bude peti i ujedno poslednji za 78-godišnjeg Forda u ulozi Indijane Džonsa.

Peti nastavak trebalo bi da bude objavljen u julu 2022. godine.

U intervjuu 2013. godine, Harison Ford je rekao da je „savršeno prikladno" da se on vrati kao Indijana Džons.

„Videli smo kako se lik razvija i raste tokom određenog vremenskog perioda i sasvim je prikladno i u redu je da se ponovo vrati u novom, sjajnom filmu", rekao je tada, naglašavajući da Indijana Džons ne mora više da bude čovek od akcije.

„Ono što je meni bilo zanimljivo u vezi sa likom bilo je to što je on prevladao, što je imao hrabrosti, mudrosti, pameti, što je, iako je bio uplašen, i dalje uspevao da preživi. To ja mogu."

Filmski producent Frenk Maršal nedavno je rekao za sajt Den of Geek da nema nameru da traži zamenu za Harisona Forda u kultnoj ulozi.

„Radimo na scenariju", rekao je. „Postoji samo jedan Indijana Džons, a to je Harison Ford."

Glumac se prvi put pojavio u filmu „Otimači izgubljenog kovčega" (Raiders of the Lost Ark) iz 1981. godine, zatim 1984. godine u „Indijana Džons i ukleti hram" (Indiana Jones and the Temple of Doom).

Treći deo je objavljen 1989. godine - „Indijana Džons i poslednji krstaški pohod" (Indiana Jones and the Last Crusade), a poslednji do sada je nastao 2008. godine - „Indijana Džons i Kraljevstvo kristalne lobanje" (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull).

Dizni je najavu objavio u virtuelnoj prezentaciji investitorima kada je takođe otkrio planove za serije Ratovi zvezda i Marvel.

Peti deo je dugo u izradi, nekoliko scenarista je dolazilo i odlazilo, a dodatno ga je usporio izbijanje globalne pandemije korona virusa.

Kompanija Dizni je ulagačima najavila i planove za serije Ratovi zvezda i Marvel na kanalu Dizni Plus.

Broj pretplatnika Dizni Plus kanala širom sveta dostigao je 86,8 miliona, što premašuje većinu prognoza kada je pokrenut u novembru prošle godine, dodaje se.