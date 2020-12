Afrika, Kenija i trgovina decom: Šta je primoralo jednu majku da proda sina za 75 evra

Išla je u školu i volela to. Imala je vrlo malo briga. A onda je njen otac umro kad je imala 12 godina, a njena majka je preminula nekoliko godina kasnije.

Sa 22 godine, Adama je upoznala jednog muškarca i zatrudnela s njim, ali on je umro tri dana pošto im se rodila ćerka.

Adama je stigla u Najrobi i krenula sa prodavanjem lubenica na ulici, ali to se nije plaćalo dovoljno, a njena cimerka bi joj krala sav novac koji bi ostavila kod kuće.

„Neki muškarci su se poigravali sa mnom i došlo je do toga da sam morala da uzvratim", kaže ona.

Njih dvoje su se neko vreme zabavljali, a potom joj je on rekao da želi da imaju dete.

On je pristao na to i pet meseci Adamine trudnoće plaćao stanarinu i račune i kupovao hranu za njihov dom, a Adama je čekala pravi trenutak da dovede svoju ćerku u grad.

Trgovci decom plaćaju šokantnu niske sume za to. Sara je imala 17 godina kad je zatrudnela sa drugim detetom, bez sredstava da izdržava bebu, kaže ona.

„U tom trenutku bila sam mlada, nisam ni pomišljala da je to što radim pogrešno", kaže ona.

„Posle pet godina me je sustiglo šta sam uradila i želela sam da joj vratim novac."

To je previše problema za devojke koje imaju 15 ili 16 godina, navodi ona.

Adami nikada nije rečeno o zakonitom usvajanju. „Nikad nisam čula za to", rekla je.

„I to ih dovodi do tih prodavaca beba, da bi mogle da dođu do nekog oblika zarade i izdržavaju sebe i možda decu koju već imaju kod kuće.