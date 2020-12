Korona virus i vakcine: Da li će farmaceutske kompanije ostvariti krupnu dobit

Ko je uložio novac?

Siromašnijim zemljama trebaju velike količine, ali one ne mogu da priušte visoke cene.

Međutim, tržište vakcina protiv gripa, vredno nekoliko milijardi dolara godišnje, sugeriše da ako Kovid-19 ne nestane i bude zahtevao godišnje ubrizgavanje dodatnih doza, to bi moglo biti profitabilno za firme koje pronađu najefikasnije i najisplativije proizvode.

Koliko naplaćuju?

Moderna, mala biotehnološka firma, koja godinama radi na tehnologiji iza njene revolucionarne RNK vakcine, naplaćuje svoje doze mnogo više, i do 30 evra po dozi.

To, međutim, ne znači da su te cene fiksne.

„U ovom trenutku, vlade bogatog sveta plaćaće više cene, one koje žarko žele da se dokopaju bilo čega što će im pomoći da okončaju pandemiju", kaže Emili Fild, šefica Evropskog farmaceutskog centra za istraživanja pri Barklisu.

U međuvremenu, ne treba da očekujemo da privatne firme - naročito one manje koje nemaju drugih proizvoda za prodaju - prave vakcine bez želje za dobiti, tvrdi Rasmus Bek Hansen, generalni direktor Erfinitija.

„Imajte na umu da su ove kompanije značajno rizikovale, hitro reagovale, a njihova ulaganja u istraživanje i razvoj bila su ogromna", kaže on.

A ako želite da male firme nastave da dolaze do krupnih otkrića u budućnosti, kaže on, moraćete da ih nagrađujete.

Sa tolikim ulogom u igri, došlo je do poziva da se znanje i iskustvo koji stoje iza novih vakcina podele, kako bi i druge firme u Indiji i Južnoj Africi, na primer, mogle da proizvode doze za domaća tržišta.

Elen 't Hoen, direktorka istraživačke grupe Zakoni i politika lekova ( Medicines Law and Policy ), kaže da je to trebalo da bude uslov za dobijanje javnih sredstava.

Tek kad su vlade i agencije uskočile s izdvojenim sredstvima one su počele da rade na njoj.

I zato ona ne vidi zašto bi one morale da steknu ekskluzivna prava na dobit od rezultata.

I iako se intelektualna svojina donekle deli, ona kaže da to nije ni izbliza dovoljno.

Hoće li, dakle, farmaceutske kompanije ostvariti veliku dobit?

„To je jedna od sreća koja bi mogla da proistekne iz nesreće koju je donela pandemija", kaže on.

U budućnosti, on od vlada očekuje da ulažu u pandemijske strategije kao što to čine danas sa odbranom, računajući na to kao na neophodne troškove za stvari koje se nadaju da nikad neće morati da koriste.