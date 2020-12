Korona virus i vakcine: Lažne vesti i slučajna otkrića - priča o Oksfordskoj vakcini

„Moja porodica me nije mnogo viđala tog vikenda, ali mislim da je to poslužilo kao najava kako će izgledati ostatak godine", kaže ona.

Prva smrt od novog virusa prijavljena je negde u isto vreme, ali bolest koju je on izazvao još mesec dana neće biti nazvana „Kovid-19".

I zato su bili ubeđeni da će on ponovo funkcionisati.

Taj vikend bio je prvi korak na putu do izrade vakcine svetlosnom brzinom, za bolest koja će, za svega nekoliko meseci, uzeti više od 1,5 miliona života.

Tokom te vožnje, naučnik mu je otkrio da podaci ukazuju na to da će doći do pandemije slične Španskoj groznici iz 1918. godine.

„Od nekoga ko je svestan postojanja male epidemije u Kini, koja je bila tek od akademskog interesa, postao sam neko ko je svestan da će nam to promeniti živote.

„Bio je to sablasan trenutak", kaže Polard.

To je značilo da proizvodnja vakcine može da započne.

To je ono što čini ovu vakcinu.

Jedan član tima rekao je da je to kao recept za koka-kolu - jednom kad znate njenu tajnu i sledite formulu, možete da je napravite bilo gde.

Videvši proceduru, sa svim tehničarima koji rade na različitim segmentima recepta, meni je to više ličilo na televizijsko takmičenje „Glavni kuvar" samo za vakcine.

Ali izolacija je dovela do krupnih izazova.

Njen tim je radio od jutra do mraka, u dvostrukim smenama, sedam dana nedeljno.

To nije bila istina.

To je pomoglo da se ta priča suzbije, ali ne do kraja.

„Bilo je to veoma uznemirujuće", kaže Gilbert.

„Morali smo da uradimo mnogo toga, za njenu dobrobit i dobrobit testiranja, da bismo dokazali da su to samo lažne vesti."

Za Grin je sve to bilo veoma stresno.

„Oh, bože, bilo je grozno! Kad samo pomislite koliko je to zlobno, kako ljudi olako šire te ružne stvari… to prosto nije fer, zato što je moj tim dao sve od sebe", kaže ona.

„Na kraju smo iznajmili avion da doveze 500 doza vakcine, zato što je to bio jedini način da ih dopremimo na vreme", kaže Grin.

To je veoma bitan deo priče koji će se pokazati izuzetno važnim nekoliko meseci kasnije.

Dogovoreno je da dobrovoljci dobiju pola doze vakcine, zato što bi to onda iznosilo otprilike kao regularna doza.

To je delimično bilo pitanje bezbednosti - želeli su pre da im daju premalo nego previše.

Oksfordski tim se gnuša bilo kakve sugestije da je došlo do greške, omaške, ili nazovite to kako želite.

Da bi to postigao, bile su im potrebne milijarde doza - nešto što može da im pruži samo farmaceutska industrija.

Posle žestokih pregovora, krajem aprila došlo je do sporazuma.

Iako je to bila dobra vest za društvo u celini, otežalo je testiranje, koje se oslanjalo na to da dobrovoljci budu izloženi korona virusu da bi se znalo da li ih vakcina štiti.

„Postojala je ozbiljna opasnost da nećemo uspeti brzo da dođemo do odgovara kojima smo se nadali", kaže Polard.

I najgori je osećaj na svetu imati toliko visoka očekivanja samo da biste se uverili da to ne radi", kaže profesorka Kejti Juer, na čelu tima koji proučava reakcije T-ćelija.

Ali podaci su doveli i do promene strategije.

Do tog trenutka, Oksfordski tim se nadao da će proizvesti vakcinu koja će se davati u jednoj dozi, kako bi bilo više vakcina za sve.

Štaviše, do tog trenutka ona je bila testirana samo na odraslim osobama mlađim od 55 godina.

„To je velika stvar. Zato što to onda znači da virus može potpuno da se zaustavi", kaže Polard.

„Ljudi će oboljevati, biće ljudi koji dobiju rak ili razviju nekakva neurološka stanja - teško je, međutim, ustanoviti da li to ima veze sa vakcinom."

Ali nisu mogli to ni da isključe.

Sve se to desilo usred klime antivakcinalnog sentimenta - ne samo onlajn, već i na demonstracijama koje su održavane širom sveta.

To je delom razlog zašto je ekstremno zauzeti tim naučnika dozvolio pristup BBC-ju njihovim laboratorijama tokom čitave prošle godine.

Do tada je vladala velika neizvesnost da li će bilo koja vakcina uopšte raditi na Kovidu-19, kaže Lemb.

Dok su Fajzer i Moderna imali po jednu cifru za efikasnost, Oksfordska vakcina je imala tri: 70 odsto ukupno, sa dve pune doze koje pružaju zaštitu od 62 odsto, dok je manja grupa, koja je dobila prvobitnih pola doze, stekla najveću zaštitu od 90 odsto. Bio je to rezultat koji niko nije očekivao.

Do toga možda dovodi postepeno pripremanje imunog sistema, ali naučnici još ne mogu to da objasne.

Postoje jasni dokazi, međutim, da imuna reakcija na vakcinu ne opada sa rastom godina, kao što je to slučaj sa drugim vakcinama poput onih protiv gripa.

„Vidite, mislim da nema sumnje da bismo mi studiju vodili malko drugačije da smo je radili od nule, ali na kraju smo uradili najbolji mogući posao da to prevedemo u set podataka koji možemo da predstavimo regulatorima širom sveta na odobrenje", kaže Pangalos.

To menja sve, kaže ser Džeremi Farar, šef Velkam trasta.

„Ukoliko morate da čuvate vakcine na suvom ledu to stvara dodatne probleme kako je dopremiti selima u samoj Velikoj Britaniji, a kamoli selima u potsaharskoj Africi i Brazilu."

Vlada se nada da će do Uskrsa većina osoba starijih od 65 godina i iz ugroženih grupa biti zaštićena.

To je šansa da se život konačno vrati u normalu.

Pangalos se nada da vakcina znači da će on uspeti da poseti majku u Grčkoj - nisu se videli od prošlog Božića.

„Izvinjavala sam mu se što sam ponovo kasno došla sa posla, a on je rekao: 'U redu je, mama, ti to radiš za sve nas. Ti ne moraš da paziš samo na mene.' I to mi je nateralo suze na oči."