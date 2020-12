„Paklena pomorandža": Četiri razloga zašto treba gledati jedan od najkontroverznijih filmova (i jedan zašto ne)

„Naravno da je bilo užasno", odgovara mu žena u beloj uniformi. „Nasilje je užasna stvar. To sada učiš. Tvoje telo to uči".

Ali da li je onda moralno nečije ponašanje - makar ono bilo devijantno - menjati prisilnim putem? I da li je to rezultat toga „prava dobrota"?

U međuvremenu je prošao dug put - od pomešanih kritika, preko zločina inspirisanih njime, do kultnog statusa u svetu kinematografije.

Kvalitet

Pre svega, zato što je to zaista kvalitetan i kultni film.

Snimljena je po istoimenom romanu Entonija Burdžisa koji je prava na film prodao za 500 dolara i to Miku Džegeru, frontmenu čuvenih Rolingstonsa.

Džeger je želeo glavnu ulogu, ali do toga nije došlo i prava su na kraju stigla do Stenlija Kjubrika, koji je bio i autor scenarija i producent i reditelj.

A to nešto govori.

Provokativnost

To u praksi znači mnogo nasilja kojim se niko od nadležnih ne bavi, ali se redovno pije mleko, tako da se barem zdravo hrane.

To znači da ga nateraju da iznova i iznova gleda scene ratova i nasilja i to sve dok njegovo telo ne razvije mučninu na samu pomisao da uradi nešto slično.

O tome kakav je to eksperiment dovoljno govori činjenica da je Malkom Mekdauel, koji u filmu igra Aleksa, povredio rožnjače tokom čuvene scene kada mu metalna sprava prisilno drži kapke otvorene.

Tu se postavlja pitanje slobodne volje: „Kada čovek više ne može sam da bira, on prestaje da bude čovek", glasi jedna rečenica u filmu.

Nije je pročitao, ali jeste njegova žena, pa je morao i on.

Zbog toga je Kubriku rekao da završe snimanje u što manje pokušaja jer on, kako kaže, „nije baš poznat kao čovek koji završi sve iz prvog puta".

Nije bilo u scenariju da Aleks tokom svog tog nasilja peva Singing in the Rain .

Kjubriku se to toliko svidelo da je za 10.000 dolara otkupio prava na Singing in the Rain.